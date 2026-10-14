Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve petrol arzına ilişkin endişeler, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesine neden oldu. WTI ham petrolün varil fiyatı 95 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise 106 dolara yaklaşırken fiyatlar üst üste beşinci işlem gününde de yükseldi.

Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, bölgedeki petrol arzında yaşanabilecek kesintilere yönelik kaygıları artırdı.

Dün Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın doğusundaki Dhahran kentinde bulunan Saudi Aramco’nun genel merkezine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda kompleksin bir bölümünde yangın çıktı. Husiler hafta sonu Riyad’ın ana havaalanını da hedef aldı.

Öte yandan, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Yemen’de isyancıların kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla operasyon başlattı.

Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. ABD, stratejik öneme sahip su yolundan 19 milyon varilden fazla ham petrolün geçişine yardımcı olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ile yaptığı dizel ihracatı anlaşmasını savundu. Trump, ek arzın küresel piyasaya girmesinin petrol fiyatlarının düşmesine yardımcı olacağını belirtti.