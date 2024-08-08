Polisten verilen bilgiye göre, Salih BALIKOĞLU (E-23), 147 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FP 706 plakalı araç ile süratli ve dikkatsiz bir şekilde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Ortaköy trafik ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip tarafından yeşil ışık yandığı için Gazeteci Hasan Tahsin Caddesine dönüşe geçen Vasıleıos ZAFERIATOS yönetimindeki KHR 893 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden FP 706 plakalı araç yolun solunda bulunan bir işletmeye ait beton set duvarına çarpıp durdu.

Çarpmanın etkisiyle beton set duvardan savrulan beton parçaları bölgede park halinde bulunan PU 371 plakalı ve VM 598 plakalı araçlara çarparak araçların hasar görmesine sebep oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında FP 706 plakalı araç sürücüsü Salih BALIKOĞLU tutuklandı.