Lefkoşa’da bir ikametgâhta gerçekleştirilen aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yeşil reçeteye tabi 7 adet Lyrica marka hap bulunması üzerine bir kişi tutuklandı.

Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis, 26 Eylül 2026 tarihinde Ortaköy’de zanlı H.Ö.’nün ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldığını söyledi.

Polis, bahçe masasının üzerinde bulunan sigara paketi içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Aramanın devamında yatak odasında, yatağın üzerindeki yastığın altında yeşil reçeteye tabi 7 adet Lyrica marka hap bulunduğu ve emare olarak alındığı kaydedildi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek, emarelerin analize gönderileceğini ve soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, H.Ö.’nün 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.