Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 50 okulda öğrenim gören yaklaşık 25 bin 600 ortaokul ve lise öğrencisi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 14 okulda eğitim gören yaklaşık 4 bin 200 meslek lisesi öğrencisi ders başı yaptı.

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde öğrenim gören yaklaşık 900 öğrenciyle birlikte ortaöğretim, mesleki teknik öğretim ile çıraklık ve yetişkin eğitiminde yaklaşık 30 bin 700 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı.

İlkokullar dün açılmıştı

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda ise 2026-2027 eğitim öğretim yılı dün başladı. Daireye bağlı 132 okulda öğrenim gören yaklaşık 28 bin öğrenci, yeni eğitim yılı için ders başı yaptı.

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 29 Ocak 2027’de sona erecek, öğrenci ve öğretmenler 15 günlük yarıyıl tatiline girecek.

Eğitim öğretim yılı, ilköğretimde 14 Haziran 2027’de karne ve tamamlama belgelerinin dağıtılması; Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda ise 11 Haziran 2027’de karnelerin verilmesiyle tamamlanacak.