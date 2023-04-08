Osman Çetintaş Kadınlar Ligi Play Off Yarı Final Serisi 4. karşılaşmasında Esentepe'yi 3-2 mağlup eden Vakıflar seride durumu 3-2 yaptı ve adını finale yazdırarak Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin rakibi oldu.

Final serisi ilk karşılaşması 13 Nisan Perşembe akşamı saat 18.00'de Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak.

Büyük Erkeklerde Final Serisi ilk karşılaşması aynı gece saat 20.00'de oynanacak.

Kadınlarda ve erkeklerde DAÜ ile Vakıflar arasında oynanacak olan Final Serilerine DAÜ 1-0'lık avantajla başlayacak.

Final Serisinde üçe ulaşan takım lig şampiyonluğunu elde edecek.

Şampiyon Melekler U14 Kızlar ve U15 Erkekler Liginde bugün 2 karşılaşma oynandı.

U15 Erkeklerde GMBÇS rakibi KGM’yı 3-0,

U14 Kızlarda ise GMBÇS, MVOSD'ni aynı sonuçla 3-0 mağlup etti.