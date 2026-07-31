Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) adına 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla bir bildiri yayımladı.

Prof. Dr. Karatepe, söz konusu bildiride şu ifadelere yer verdi:

Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını, mücadelesini ve güvenliğini simgeleyen 1 Ağustos, 1984 yılında yürürlüğe giren Resmî Tatil ve Anma Günleri Yasası ile Toplumsal Direniş Bayramı olarak kabul edilmiştir. Bu anlamlı gün, Kıbrıs Türk tarihinin üç önemli dönüm noktasını bir araya getirmesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu tarihin ilk önemli olayı, 1 Ağustos 1571 tarihinde Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesidir. Bu fetihle birlikte adada Türk varlığı kalıcı hâle gelmiş, iskân politikalarıyla Kıbrıs Türk toplumunun temelleri atılmıştır.

İkinci önemli gelişme ise, 1 Ağustos 1958 tarihinde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kurulmasıdır. Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini korumak ve EOKA'nın faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan TMT, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir görev üstlenmiştir.

Üçüncü önemli gelişme ise, 1 Ağustos 1976 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) kurulmasıdır. GKK, Polis Teşkilatı ve askerî yapısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla görevini sürdürmektedir.

1 Ağustos, farklı dönemlerde yaşanan bu üç önemli gelişmeyi aynı tarihte bir araya getirmesi bakımından Kıbrıs Türk halkı için ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu tarih, geçmişten günümüze uzanan birlik, dayanışma ve toplumsal direniş ruhunun bir simgesi olarak kabul edilmekte; millî değerlerin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha hatırlatmaktadır.

Bu yıl, Kıbrıs'ın fethinin 455'inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun 68'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 50'nci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Bu anlamlı vesileyle, tüm halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.