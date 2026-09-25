Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Örek Meslek Lisesi’nde hayata geçirilen yeni ek derslik binasıyla, okulun 6 olan derslik sayısı 9’a yükselirken, laboratuvar sayısı da 6 oldu.

Ayrıca toplantı ve seminerlere ev sahipliği yapacak çok amaçlı salon da okula kazandırıldı.

Yaklaşık 250 öğrencinin eğitim gördüğü Osman Ören Meslek Lisesi, 3 mesleki eğitim alanı ve 15 atölyesiyle gençlere eğitim veriyor.

Okul öğrencilerini, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme alanlarında; eğitimi uygulamayla, bilgiyi mesleki beceriyle buluşturuyor.

Osman Örek Meslek Lisesi, kütüphanesi ve müzik odasıyla öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini desteklerken; mesleği uygulayarak öğrenen öğrencileri, iş sağlığı ve güvenliği bilinciyle yetiştiriyor.

Mesleki ve teknik eğitimi; üretimin, nitelikli iş gücünün ve kalkınmanın gücü olarak gördüklerini belirten Milli Eğitim Bakanlığı, mesleği değerli kılan eğitim stratejileri ve politikaları geliştirmeye devam ediyor.