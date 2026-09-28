Osmaniye’nin merkeze bağlı Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nde bugün silahlı saldırı meydana geldi. Okul bahçesinde çıkan tartışmada öğretmen Mehmet Bilgili, yeğeni A.E.B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu belirtilen A.E.B., amcası Mehmet Bilgili ile görüşmek üzere öğretmenin görev yaptığı okulun bahçesine geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.E.B., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla amcasına ateş etti. Ağır yaralanan Bilgili, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Bilgili, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bilgili’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli A.E.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zırhlı araca konulan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olayın ardından okulda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Serdengeçti, saldırının eğitim-öğretim faaliyetleriyle veya okulla ilgili olmadığını belirterek, olayın ailevi husumet nedeniyle gerçekleştiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Serdengeçti, Mehmet Bilgili’nin Farabi Anadolu Lisesi’nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek, şüphelinin uzun süredir psikiyatrik tedavi gördüğüne ilişkin bilgilerin bulunduğunu aktardı.

Bilgili’nin geçmişte yeğenini yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde bilgiler bulunduğunu ifade eden Serdengeçti, son dönemde ikili arasında husumet oluştuğunun değerlendirildiğini kaydetti.

Vali Serdengeçti, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini belirterek, “Burada öğrencilere veya eğitime yönelik bir saldırı söz konusu değil. Aile ilişkisi içerisinde yaşanan husumet nedeniyle öğretmenimizin okul bahçesinde hedef alındığını değerlendiriyoruz” dedi.

Şüphelinin saldırının hemen ardından okulda görevli güvenlik korucusu tarafından yakalandığını belirten Serdengeçti, olayda ruhsatsız tabanca kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

Öte yandan Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, saldırının ardından yaptığı açıklamada okullardaki güvenlik sorununa dikkat çekti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı hatırlatan Yücel, aradan yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen Osmaniye’de bir öğretmenin görev yaptığı okulun bahçesinde öldürüldüğünü söyledi.

Olay sırasında öğrencilerin ders başında olduğunu belirten Yücel, silah seslerinin ardından öğrencilerin büyük korku yaşadığını, velilerin ise okula gelerek çocuklarını teslim aldığını ifade etti.

Yücel, öğrencilerin eğitim görmeleri gereken okuldan korku ve gözyaşları içerisinde ayrıldığını belirterek, okul güvenliğinin yalnızca dersliklerle sınırlı olmadığını, okul girişleri, bahçeler ve çevresinin de güvenli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Okul girişindeki güvenlik uygulamalarına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu savunan Yücel, edinilen bilgilere göre olay sırasında okul girişinde güvenlik amacıyla köy korucularının görev yaptığını belirtti.

Saldırganın herhangi bir üst aramasından geçmeden okul bahçesine ulaştığının belirtildiğini ifade eden Yücel, şu soruları yöneltti:

“Okul girişinde görev yapan köy korucularının yetki ve sorumlulukları nelerdir? Okula giren kişilere yönelik hangi güvenlik kontrolleri yapılmaktadır? Okul bahçesine silahla giren bir kişinin önlenmesini sağlayacak güvenlik mekanizmaları neden devreye girememiştir?”

Saldırının ailevi bir husumetten kaynaklanmasının okul güvenliği tartışmasını ortadan kaldırmayacağını belirten Yücel, güvenlik personelinin görev ve yetkilerinin açık şekilde belirlenmesi, okul girişlerindeki kontrollerin etkinleştirilmesi ve gerekli fiziki ve teknik önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Manisa’daki saldırının üzerinden yalnızca birkaç gün geçtiğini yineleyen Yücel, “Manisa’da 11 öğrencimiz yaralandı. Şimdi Osmaniye’de bir öğretmenimizi okul bahçesinde kaybettik. Artık önümüze kan değmiştir” ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş’in “Güvenli Okul” çağrısını da yineleyen Yücel, öğrencilerin korkmadan okula gidebildiği, öğretmenlerin güven içinde görev yaptığı ve velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderebildiği okullar istediklerini belirterek, “Okul bahçelerinde silah sesleri değil, çocuklarımızın sesleri yükselsin” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.