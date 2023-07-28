Girne’ye bağlı Ozanköy’de otele yapılan baskında tutuklanan M.T, İ.B, S.O, E.Ç, K.M, S.D. ve K.T. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Çavuş, alınan ihbar üzerine 26 Temmuz 2023 tarihinde operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zanlıların ‘Kokain uyuşturucu madde alma ve verme’ suçlarından tutuklandıklarını kaydeden Çavuş, Ozanköy’de faaliyet gösteren bir otele baskın yaptıklarını belirtti.

Polis, zanlı Tabakoğlu’nın kaldığı 208 nolu odada zanlılar S.O, K.G. ve E.Ç'nin suçüstü tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı İ.B'nin kaldığı 207 no’lu odadan kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını, aynı odada zanlılar K.M. ve S.D'nin yakalandığını belirtti.

Otelin iki odasında yapılan aramada, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 10 adet pet şişe, 12 adet pipet, naylon ve folyo kağıt parçaları ile bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 44 bin 300 TL, 100 ABD doları ile 165 Sterlin nakit para bulunarak emare alındığını kaydetti.

Operasyonun sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların üçünün gönüllü ifade verdiğini; bir miktar kokaini 2 bin 500 TL karşılığında Tabakoğlu’ndan aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, Tabakoğlu’nun uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğinin araştırıldığını, tüm zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini söyleyerek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.