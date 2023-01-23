Eski Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda 20 Ocak Cuma günü otobüsün çarpması sonrası ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’ın tedavisi Güney Kıbrıs’ta gerçekleşiyor...

Mehmet Raif Koçak, kaza sonrasında önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

KKTC’deki yetkililer, Kocak’ın sağlık durumunun kritik olması ve daha kapsamlı tedavi alabilmesi için Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelaou ile temasa geçti. Temasların ardından Mehmet Raif Koçak’ın Güney Lefkoşa’daki devlet hastanesine nakli gerçekleşti.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantela, gün içinde yaptığı açıklamada, Koçak’ın sağlık durmunun kritik ama stabil olduğunu söyledi.

Dalağından ameliyat edilen 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası