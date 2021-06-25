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830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı

Ferrari yeni modeli 296 GTB'yi tanıttı. Elektrik desteğine sahip V6 motorla birlikte gelen 296 GTB, yüksek performansı ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

25 Haziran 2021 Cuma 11:55
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830 beygirlik hibrit Ferrari 296 GTB tanıtıldı

Ferrari, uzun süredir casus kameralara yakalanan modeli 296 GTB'yi resmen tanıttı.

6 silindirli üniteyle gelen model şarj edilebilir hibrit (PHEV) desteği de mevcut.

Araçtaki benzinli motor tek başına 654 beygir güç üretirken, elektrik motoruyla birlikte bu güç 830 beygir ve 740 Nm'ye çıkıyor.

Ferrari 296 GTB'nin 0'dan 100'e hızlanması 2.9 saniye, 0'dan 200'e ise 7.3 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı ise 330 km/s.

Ferrari bu araçta da diğer modellerinde kullandığı 8 ileri şansımana yer vermiş. Aracın elektrik motoru ise 7.45 kWsa kapasiteli bataryadan güç alıyor. Araç sadece elektrik gücüyle 25 kilometre yol alabiliyor.

Modelin bir de daha fazla karbon fiber kullanılan Assetto Fiorano paketi mevcut.

Anahtar Kelimeler:
FerrariFerrari 296 GTB
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