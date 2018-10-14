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Afrika’da elektrikli bir otomobil

Audi’nin ürettiği ilk tam elektrikli SUV modeli olan Audi e-tron, yeni nesil quattro elektrikli dört tekerden çekiş sistemi quattro drive ile Afrika savanalarında gerçekleşen sürüş dinamiği testlerinden başarıyla geçti.

14 Ekim 2018 Pazar 11:54
Afrika’da elektrikli bir otomobil

Audi'nin ilk gösterimini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği elektrikli SUV modeli olan Audi e-tron'un kullanıcılarla buluşmadan önceki son sürüş testleri devam ediyor. Afrika ülkesi Namibya savanaları ve tuz düzlüklerinde gerçekleşen sürüş dinamiği testlerinde, Audi e-tron'un, yeni nesil quattro elektrikli dört tekerden çekiş sistemi, aracın her koşulda mükemmel bir yol tutuşuna sahip olduğunu gösterdi. Audi e-tron, quattro sisteminin yanında, çok yönlü süspansiyonu, düşük ağırlık merkezi ve güçlü elektrikli motorlarıyla her türlü arazide azami dinamizm, stabilite ve çekiş sunuyor.

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e-tron'un elektrikli quattro sistemi, tek akslı bir sürüşün dinamizmini ve verimliliğini, dört tekerden çekişin yol tutuşu ve güçlü çekişiyle birleştiriyor. Sistem, sürüşün gerçekleştiği yol koşullarını sürekli ve değişken şekilde kontrol ederek, çekiş günün iki aks arasında ideal bir şekilde paylaştırılmasını sağlıyor. Elektrikli quattro sistemi, sürüş koşullarını 30 milisaniye gibi, kısa bir sürede çok hızlı bir şekilde algılayabiliyor.

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Audi e-tron'un sürüş dinamiği, kişisel tercihler, arazi koşulları gibi durumlara göre, dinamik viraj alma, off-road, cruising gibi 7 sürüş profilinde ayarlanabiliyor. Aracın yüksekliği otoyolda stabilite ve aerodinamizm kazanmak amacıyla 23 milimetre alçaltılabilirken, off-road profilinde 50 milimetre yükseltilebiliyor.

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