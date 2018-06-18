Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93043
ALTIN
193.340
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2317
EURO
5.4759
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
banner34

Audi’nin CEO'su tutuklandı

Alman otomobil üreticisi Audi’nin Üst Yöneticisi (CEO) RupertStadler’in dizel skandalı soruşturması kapsamında delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklandığı bildirildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 23:14
Audi’nin CEO'su tutuklandı

Münih Savcılığından yapılan açıklamada, “Münih Savcılığı, dizel meselesine ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak 18 Haziran 2018’de Profesör RupertStadler’i tutuklama kararı aldı.” denildi.

Tutuklama kararının delilleri karartma şüphesi nedeniyle alındığı belirtilen açıklamada, devam eden soruşturmalarla ilgili olarak şu anda daha fazla bilgi verilemeyeceği kaydedildi.

banner39
SKANDAL 3 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI

ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rolls-Royce 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracak
Rolls-Royce 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracak
Volkswagen’e 1 milyar Euro para cezası
Volkswagen’e 1 milyar Euro para cezası
Mercedes 774 bin aracını geri çağıracak
Mercedes 774 bin aracını geri çağıracak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim