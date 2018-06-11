Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96820
ALTIN
188.573
DOLAR
4.5142
STERLİN
6.0414
EURO
5.3249
Kadınlar sevdikleri erkekleri neden terk ederler?
Kadınlar sevdiği adamı neden terk...
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
banner34

Bu Ferrari sadece bir kişi için

Ferrari'nin One-Off programının son ürünü olan SP38 gün ışığına çıktı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 15:24
Bu Ferrari sadece bir kişi için

Ferrari, “One-Off” olarak adlandırılan kişiye özel otomobil programının en yeni ürününü tanıttı. Ferrari’nin yarış tutkusuna sahip, sadık müşterilerinden biri için tamamen istekleri doğrultusunda tasarlanan ve sadece 1 adet üretilen Ferrari SP38, Fiorano’da sahibine teslim edildi. Ferrari Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen otomobilin altyapısı 488 GTB’den alınırken, motor bölümünde ise 488'in çift turbo beslemeli benzinli motoruna görev veriliyor.

banner39
Üç katmanlı özel bir gövde rengine sahip olan SP38’in genel tasarım dilindeki maskülen hatlar, otomotiv tarihine adını yazdıran Ferrari F40’a gönderme yaparken, motor üzerindeki katmanlar ise fazla ısının tahliyesi için özel olarak kullanılıyor. Karbon fiberden geliştirilen ön tampon eklentisi, marşpiyel ve difüzörüyle dikkat çeken SP38’in jant tasarımı da F50’yi hatırlatıyor. Yüksek el işçiliğiyle şekillenen iç mekânında değerli malzemeler kullanılan Ferrari SP38, İtalya’nın Como Gölü kıyısındaki geleneksel klasik otomobil festivali Concorso d’Eleganza Villa d’Este ile ilk kez otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malezya'da 358 bin araçta hatalı hava yastığı belirlendi
Malezya'da 358 bin araçta hatalı hava yastığı belirlendi
Sürücüsüz otomobil bu kez de polise çarptı
Sürücüsüz otomobil bu kez de polise çarptı
Tesla'nın yıl Türkiye pazarına girecek!
Tesla'nın yıl Türkiye pazarına girecek!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim