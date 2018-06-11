Bu Ferrari sadece bir kişi için

Ferrari, “One-Off” olarak adlandırılan kişiye özel otomobil programının en yeni ürününü tanıttı. Ferrari’nin yarış tutkusuna sahip, sadık müşterilerinden biri için tamamen istekleri doğrultusunda tasarlanan ve sadece 1 adet üretilen Ferrari SP38, Fiorano’da sahibine teslim edildi. Ferrari Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen otomobilin altyapısı 488 GTB’den alınırken, motor bölümünde ise 488'in çift turbo beslemeli benzinli motoruna görev veriliyor.

Üç katmanlı özel bir gövde rengine sahip olan SP38’in genel tasarım dilindeki maskülen hatlar, otomotiv tarihine adını yazdıran Ferrari F40’a gönderme yaparken, motor üzerindeki katmanlar ise fazla ısının tahliyesi için özel olarak kullanılıyor. Karbon fiberden geliştirilen ön tampon eklentisi, marşpiyel ve difüzörüyle dikkat çeken SP38’in jant tasarımı da F50’yi hatırlatıyor. Yüksek el işçiliğiyle şekillenen iç mekânında değerli malzemeler kullanılan Ferrari SP38, İtalya’nın Como Gölü kıyısındaki geleneksel klasik otomobil festivali Concorso d’Eleganza Villa d’Este ile ilk kez otomobil tutkunlarıyla buluşacak.