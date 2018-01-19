Direksiyonsuz, pedalsız araç dönemi başlıyor!

Otomotiv sektöründe elektrikli ve sürücüsüz araç modelleriyle başlayan devrim baş döndürücü hızda ilerliyor.Direksiyonu, gaz ve fren pedalları bulunmayan araç 2019'da yollarda olacak.

Direksiyon simidi, gaz ve fren pedalları bulunmayan yeni bir araç modeli, 2019 yılında General Motors (GM) tarafından taksi benzeri hizmetlerde kullanılmak üzere ABD'nin bazı bölgelerinde yollarda olacak.

GM otonom araçlar konusundaki çalışmalar için, bu konuda adını duyuran San Francisco merkezli Cruise'u bir süre önce bünyesine katmıştı. 4. nesil otonom araç segmentinde yer alan yeni aracın geliştirilmesinde Cruise'un satın alınmasının önemli bir katkı sağladığı belirtiliyor.

Wired adlı internet sitesinde yer alan habere göre, GM'nin yatırımlarının amacı bu aracı satışa sunmaktan çok araç paylaşım servisinde kullanmak.

Direksiyonu ve pedalları olmadığı için ABD'de mevzuat engeline takılan GM, onay almak üzere gerekli başvuruları yapmış durumda.