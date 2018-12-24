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Güney Kore'den BMW'ye Ceza

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, BMW'yi EGR'deki hatalı parçaların yol açtığı yangınlar nedeniyle 9,93 milyon dolar cezaya çarptırdı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:24
Güney Kore'den BMW'ye Ceza

Güney Kore, Alman otomotiv devi BMW'ye, ülkede sattığı otomobillerdeki parça hatalarını gizlediği ve motorlarında yangın çıkan araçları zamanında geri çağırmadığı gerekçesiyle 9,93 milyon dolar para cezasıverdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta çıkan habere göre, Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl içinde BMW marka bazı otomobillerde meydana gelen motor yangınları konusunda başlattığı soruşturmayı sonuçlandırdığını duyurdu.

Kamu ve özel sektör uzmanlarından oluşan heyetin, yangınlara araçların egzoz devridaim sistemlerindeki (EGR) hatalı parçaların sebep olduğunu tespit ettiği belirtildi.

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Şirket EGR'deki parça hatalarını gizlediği ve yangınların çıktığı modelleri geri çağırmakta geç kaldığı için 9,93 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Bakanlık, BMW'den EGR sistemlerinin bulunduğu tüm araçları geri çağırmasını istedi. Ayrıca şirkete sistemin güvenliğine ilişkin daha ileri kontroller yapma talimatı verdi.

Açıklamada bakanlığın konuyu adli soruşturma için savcılığa ileteceği kaydedildi.

Güney Kore'de bu yılın başında 40'a yakın BMW otomobilde motor yangını meydana gelmişti. Şirket bu sebeple ağustosta 100 bin aracı geri çağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KoreBMWCezaGüney Kore Ulaştırma Bakanlığı
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