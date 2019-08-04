Lamborghini, Aventador’un V12 Motorunu Korumak İçin Savaşıyor

Lamborghini ve bağlı olduğu kuruluş Audi, üst kuruluşları Volkswagen ile gelecekleri hakkında tartışıyorlar. Lamborghini, Aventador’da bulunan ikonik V12 motorunu korumak istiyor.

Çıktığından beri iyi kâr sağlayan ve oldukça başarılı olan Urus sayesinde Lamborghini’de hayatın güzel devam ettiğini söyleyebiliriz. Sonuçta, 2018 mali yılında satışları ikiye katlamıştı. 2019’da da Volkswagen Grubu’na en az %15’lik bir katkı yapması bekleniyor. Sadece gelecek yıl çıkacak hibrit Urus modeli bile bu katkıyı sağlayabilir.

Tüm bu pozitifliklere rağmen, sonuçlar hala VW Grubu CEO’su Herbert Diess’i tatmin etmiyor. Diess, Lamborghini’yi Ferrari’nin kâr seviyesine ulaştırmak istiyor. Bu, Lamborghini’nin üst grubu Audi’nin içinde bulunduğu durumu düşününce oldukça iddialı bir hedef.

Bir yandan da Lamborghini’nin üzerinde çalışması gereken önemli bir konu var. Lamborghini Aventador hakkında oldukça önemli zor bir karar vermek zorunda. Ancak ne var ki karar verme mekanizması Audi’nin en güçlü yanı değil. Bu da VW Grubu’nun ürün stratejisi komitesinin (PSK) Aventador MkII'yi, ilk önce 2020'den 2021'e, daha sonra 2022'ye, şimdi de 2024'e itelemesini açıklıyor. Hatta bu durum, bir sonraki Huracán'ı en iyi ihtimalle 2025'e sürüklüyor.

Peki sebebi ne? Alman sahiplerinin, Aventador’un eski V-12’sini EU7 emisyon standardına yükseltmek için gereken parayı harcamak konusunda isteksiz oldukları bildiriliyor. Bunun yerine, her iki model için de hibrit yüksek performanslı V-8 motorlarını kullanacaklar. Yani Aventador’un ikonik V12 motoru ortadan kalkacak.

Normalde yeni Aventador (LB744), bir sonraki Huracán (LB634) ile aynı karbon fiber şasiyi kullanır; elektronik mimariyi ve yenilikçi, enine monte edilmiş şanzımanı paylaşması gerekir. Grubun strateji departman revize edilmiş V-12 motor da dahil olmak üzere yeni DNA'yı 900 milyon dolar tutarında bütçeleştirdi. Ancak tam tersine, İtalyanlar bu sayının neredeyse yarısını kullanarak yapabileceklerini iddia ediyorlar. V-12'nin EU7 standartlarına uymasını sağlamanın 55 milyon dolara mal olacağını, 400 milyon doların da her iki yeniden tasarımı finanse etmek için yeterli olacağını söylüyorlar. Lamborghini alternatif olarak otomobilleri yeniden kaplamak için bir geçici önlem planına yatırım yapabilir. Bu da modellerden birinin ömrünü dört yıl uzatabilir. Lamborghini teknik sorumlusu Maurizio Reggiani ve ekibi V-12 için savaşmaya devam ederken, V-10 2024'te ortaya çıkacak olan ve Porsche tarafından geliştirilen 4.0 litrelik V-8 ile değiştirilecek. LK5 + kodlu yeni motor en güçlü halinde, hibrid geliştirmelerle birlikte 800 beygirlik güce ulaşabilir.. V-10 bu performansı sunacağından Lamborghini alıcılarının çoğunun umursamayacağını varsayabiliriz. Fakat V-12 konusu tartışmaya açık.