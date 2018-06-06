Malezya'da 358 bin araçta hatalı hava yastığı belirlendi

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, ülkede ölümlere neden olan hatalı hava yastığı tespit edilen araç sayısının 358 bin 233 olduğunu duyurdu.

Free Malaysia Today'de yer alan habere göre, Loke konunun ciddiyetini vurgulayarak, "Tüm araç markaları üzerinde yapılan araştırmalara göre 358 bin 233 araçtaki hava yastığının hatalı olduğu tespit edildi. Şimdiye kadar bu hava yastıkları yüzünden Malezya'da 7 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanlığı, hata tespit edilen araçların, hava yastığı değişimi için fabrikalara götürülmesi uyarısında bulundu.

Geçen hafta, bir trafik kazasında yaşamını yitiren sürücünün boynuna hatalı hava yastığından fırlayan metal parçaların saplandığı tespit edilmişti.

Daha önce tespit edilen ve geri çağırılan 71 bin 315 Honda sürücüsüne, Takata marka hava yastıklarının değiştirilmemesi durumunda ceza kesileceği belirtilmişti.

Honda Malezya, meydana gelen kazada sürücünün hayatını kaybetmesine neden olan hava yastığının Takata şirketi tarafından üretildiğini doğrulamıştı.

Takata şirketi tarafından üretilen hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde şimdiye kadar 23 kişinin öldüğü 180'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Hatalı hava yastığı üretiminden dünya çapında etkilenen araç sayısının ise 69 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Takata, hatalı hava yastıklar nedeniyle ABD'de görülen davada 1,58 milyar dolar tazminat ödemişti.