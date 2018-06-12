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Mercedes 774 bin aracını geri çağıracak

Alman otomobil şirketi Mercedes Benz, Avrupa çapında 774 bin aracını geri çağıracak.

12 Haziran 2018 Salı 09:13
Mercedes 774 bin aracını geri çağıracak

Alman otomobil şirketi Mercedes Benz, Avrupa çapında 774 bin aracını geri çağıracak.

Mercedes, 238 bini Almanya’da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 774 bin aracını geri çağıracak. Geri çağrılma kararına Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche’nin yaptıkları görüşme sonrası varıldığı duyuruldu.

Şirketin söz konusu araçlarda emisyon gazını ölçmede lisansı olmayan cihazlar kullandığı ve bu sayede yüksek emisyon değerini düşük göstermesi nedeniyle 774 bin aracını geri çağıracağı ifade edildi.

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Araçların emisyon değerleri kontrolünde lisansı olmayan yazılım cihazların kullanıldığı ve bundan dolayı emisyon değerlerinin belirlenen değerlerin üzerinde olduğu belirtildi.

Bakan Scheuer geri çekme kararı işleminin Federal Motorlu Taşıt Dairesi tarafından düzenleneceğini duyurdu.

Daimler şirketi de karara uyacaklarını ancak itiraz edeceklerini açıkladı.

Geri çağırılacak araçlar Mercedes’in Vito, GLC 330D ve C220D modelleri olacak.

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