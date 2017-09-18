Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

Yılda 5 bin kişiyi öldürüyor

Avrupa'da yaklaşık 100 milyon aracın nitrojen oksit gazları salınımının düşük beyan edilmesinin (Dieselgate skandalı) yılda 5 bin kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 15:31
Yılda 5 bin kişiyi öldürüyor

Avrupa'da yaklaşık 100 milyon aracın nitrojen oksit gazları salınımının düşük beyan edilmesinin (Dieselgate skandalı) yılda 5 bin kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Norveç Meteoroloji ve Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsünün (IIASA) yaptığı araştırmaya göre, "Dieselgate" skandalı nedeniyle Avrupa'da ölüm oranlarında kayda değer artış görüldü.

Avrupa'da Dieselgate çerçevesinde salınan zehirli gazlardan etkilenerek hayatını kaybeden kişi sayısının yılda 5 bin olduğuna işaret edilen araştırmada, Avrupa'da en az 10 bin prematüre bebek ölümünün de Dieselgate ile doğrudan ilişkili olduğu kaydedildi.

Araştırmaya göre, salınan zehirli gazlardan en çok etkilenen Avrupa ülkeleri, yoğun nüfus ve dizel otomobil kullanımı oranları dolayısıyla İtalya, Almanya ve Fransa oldu.

Salınımdan en az etkilenen ülkelerin ise Norveç, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu belirtildi.

Skandal, 2015'in eylül ayında Volkswagen'in ölçümleri yanlış beyan ettiğini açıklamasının ardından patlak vermiş ve firma araçlarını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Fiat, Peugeot ve Renault şirketlerinin de diesel salınımı konusunda benzer yöntemlere başvurdukları belirlenmişti.

Araştırma, "Environmental Research Letters" dergisinde yayımlandı.

banner22
Son Güncelleme: 18.09.2017 15:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li otomotiv devi 2.5 milyon aracı geri çağırıyor
ABD'li otomotiv devi 2.5 milyon aracı geri çağırıyor
Elektrikli kamyonlar 5 dakikada şarj olacak
Elektrikli kamyonlar 5 dakikada şarj olacak
Beyrut'ta 'Klasik' zamanı!
Beyrut'ta 'Klasik' zamanı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim