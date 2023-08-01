Boğazköy’de sakin 27 yaşındaki Ü.A, aracına otostopçu olarak aldığı Z.K’ye (K-22) hitaben cinsel davranışla “Seks seviyor musun, seks istiyor musun?” diyerek, bacaklarını okşayıp, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

“Cinsel Saldırı”, “Cinsel Taciz” suçlarından tutuklanan zanlı Üzair Ali bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Cansu Lefkonuklu, tanık olarak polis memuru Doğukan Can’ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Can, 30.07.2023 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Lefkoşa'da Abdi İpekçi Caddesi’nde Boğazköy’de sakin zanlının (E-27) , aracına otostopçu olarak aldığı Z.K’ye (K-22) hitaben cinsel davranışla “Seks seviyor musun, seks istiyor musun?" diyerek, cinsel tacizde bulunduktan sonra adı edilenin her iki bacağını yine cinsel davranışla sağ eliyle okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Can, aynı gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak tercüman aracılığı ile bir takım beyanlarda bulunup, suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Can, mesele ile ilgili olarak şikayetçi ve zanlının araç içerisinde yolculuk ettikleri güzergahlarda kamera kayıtlarının incelenmesi ve alınması gereken ifadeler ile zanlının beyanlarının araştırılması gerektiğini anlattı. Can, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti. Yargıç Temay Sağer, talebi onayladı.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi