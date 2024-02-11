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11.02.2024 tarihinde, saat 11;30 raddelerinde, Ötüken'de, Canev YATMAN'a ait ikametgahın avlusu içerisinde park halinde bulunan NG995 plakalı araç ta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonucu, aracın göğüs bölümü, ön camı, tavan kısmı, vites bölümü, göstergeleri tamamen yanmış, ön koltukları, ön kaput bölümü ve boyası ise kısmen zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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Polisin açıklaması şöyle:

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