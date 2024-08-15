Polisin iş kazasıyla ilgili açıklaması şöyle:

14.08.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Ötüken’de, bir inşaat şirketine ait şantiye içerisinde çalışmakta olan Mehmet ÖZBEK (E-50), iskele üzerinden kalas uzattığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu üç metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır. Bahse konu şahıs, kendi imkanları ile gitmiş olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde her iki ayağının topuk kısımlarında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.