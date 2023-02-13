KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı'dan edinilen bilgiye göre, ÖYAK ve KTOEÖS Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenen depremzedelere yardım etmek amacıyla “Yaraları birlikte saralım” sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Tüm sivil toplum örgütleri, sendikalar ve birçok kurum, kuruluşun depremzedelere yardım etmeye çalıştığını dile getiren Elmalı, önemli olanın yardımların doğru yere gitmesi olduğunu vurguladı.

KKTC'den giden sporcu kafilesinde hayatlarını kaybedenlerin, arkadaşları ve arkadaşlarının çocukları olduğunu dile getiren Elmalı, bu nedenden dolayı da başlattıkları kampanyaya öğretmenlerin yüksek hassasiyet göstereceğini düşündüklerini belirtti.

Elmalı, zor durumdaki insanların acısını biraz olsun hafifletmenin kendilerinin görevi olduğunu kaydetti.

Kampanyadaki hesap bilgileri şöyle:

“Hesap adı: Deprem Yardım

Hesap No: 01-300-150400

-ÖYAK şubelerinden

-www.oyakkoop.com veya ÖYAK CEP’ten

-ÖYAK whatsapp (0533 850 3312)

-ÖYAK’IN KOOPBANK’taki hesabı

(Uban No: CT211200001 0000 0000 000 112483)