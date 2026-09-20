Beyin Cerrahı Op. Dr. Çağın Ozankaya, bu yıl Viyana’da düzenlenen Dünya Derin Beyin Stimülasyon Topluluğu Kongresi’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen katıldı.

Ozankaya, kongre kapsamında KKTC’de nöromodülasyon alanında yürüttükleri çalışmaları uluslararası bilim dünyasıyla paylaşırken, dünyanın farklı bölgelerinden bu alanda çalışan meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Ozankaya, kongreye katılımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Viyana’da bulunmanın kendisi için yalnızca bir bilimsel toplantıya katılmaktan çok daha fazla anlam taşıdığını belirtti.

“ÜLKEMİZDE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI ANLATTIK”

Kongrede KKTC’yi temsil etmenin, ülkede yürütülen çalışmaları anlatmak ve dünyanın farklı yerlerinden alanda çalışan meslektaşlarla bir araya gelmek açısından önemli olduğunu ifade eden Ozankaya, bilimsel çalışmalarla uluslararası alanda görünür olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ozankaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi uluslararası alanda kendini anlatmanın ve görünür olmanın çeşitli zorluklar taşıdığı bir yerden bilimsel çalışmalarla dünyaya açılmaya çalıştıklarını belirtti.

Süreç içerisinde kişisel yaklaşımlardan kaynaklanan bazı engellerle de karşılaştıklarını ifade eden Ozankaya, buna rağmen yaşananların yaptıkları işin önüne geçmesine izin vermediklerini söyledi.

“Ancak bunların hiçbirini yaptığımız işin önüne koymadık. Tartışmaların içerisinde kaybolmak yerine işimize odaklandık. Öyle de olacak.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN ÖNEMLİ İSİMLERİYLE AYNI ORTAMDA BULUNABİLİYORUZ”

Bugün gelinen noktada dünyanın bu alanda çalışan önemli isimleriyle aynı ortamda bulunabildiklerini belirten Ozankaya, KKTC’de yürüttükleri çalışmaları doğrudan anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Çalışmalarının ilgi görmesi ve takdir edilmesinin yanı sıra yeni bilimsel toplantılar için davetler almalarının da kendileri açısından değerli olduğunu ifade etti.

Ozankaya, en önemli kazanımlardan birinin ise artık bu bilimsel topluluğun içerisinde kendilerinin de bir yerinin olduğunu görmek olduğunu belirtti.

“ÖNYARGILARIN KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKTIĞINI GÖRÜYORSUNUZ”

İnsanlarla yüz yüze gelindiğinde, yapılan çalışmalar anlatıldığında ve ortaya konulan sonuçlar paylaşıldığında birçok önyargının da kendiliğinden ortadan kalktığını ifade eden Ozankaya, bilimsel çalışmaların bu açıdan önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Ozankaya, bundan sonraki süreçte de daha fazla çalışacaklarını, daha fazla hastaya ulaşmaya ve yaptıkları işi daha ileriye taşımaya çalışacaklarını belirtti.

KKTC’de nöromodülasyon alanında ortaya koydukları çalışmaları uluslararası bilim dünyasında anlatmaya devam edeceklerini ifade eden Ozankaya, “Bu noktaya gelmek ‘Gollifa’ değildi. O nedenle bugün Viyana’da burada olmak ve artık bu bilimsel çevrenin bir parçası olduğumuzu görmek benim için ayrıca anlamlı.” dedi.

Ozankaya, paylaşımının sonunda bu süreçte kendilerine destek veren isimlere teşekkür ederek, “Bu yolculukta bize yolumuzu aydınlatan başta hocamız Prof. Dr. Tanju Uçar ve tüm hocalarımız ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.