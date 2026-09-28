Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, 27 Eylül 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında Ozanköy’de meydana geldi.

C.C. (K-45), ev temizliği yapmak amacıyla 4 yaşındaki çocuğu Erven Cello Kadak ile birlikte bir ikametgaha gitti. Polis açıklamasında, C.C.’nin temizlik yaptığı sırada gerekli tedbirleri almadığı ve çocuğun evin bahçesinde bulunan havuza düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayın ardından C.C. tutuklandı.

Polis ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde C.C.’nin ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.