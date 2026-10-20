Özçelik, 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hava trafik kontrolörlerinin gökyüzünde emniyetin, operasyonel sürekliliğin ve etkin koordinasyonun sağlanmasına sundukları katkıların, havacılık sektörünün güvenilir geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Özçelik, yüksek düzeyde konsantrasyon, uzmanlık, disiplin ve güçlü bir sorumluluk bilinci gerektiren bu önemli mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren hava trafik kontrolörlerinin, havacılık sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Mesajında, “T&T Havalimanı İşletmeciliği olarak havacılık emniyetini her zaman önceliğimiz kabul ediyor, bu sorumluluğu büyük bir profesyonellikle yerine getiren tüm hava trafik kontrolörlerimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz.” ifadelerini kullanan Özçelik, bu anlamlı gün dolayısıyla ülkede ve dünyada büyük bir sorumlulukla görev yapan tüm hava trafik kontrolörlerine teşekkür ederek, sağlık, başarı ve emniyetli bir meslek hayatı diledi.