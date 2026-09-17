Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Cumhurbaşkanı’nın Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda karma oyun kaldırılmasına ilişkin değişikliği yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Özdenefe, CTP’nin söz konusu değişikliklerle ilgili görüşlerini hem komitede hem de Genel Kurul’da açıkça ortaya koyduğunu belirterek, Kudret Özersay ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun konuya ilişkin açıklamalarını “yadırgayarak” okuduğunu ifade etti.

Seçime kısa süre kala seçim sisteminin temel unsurlarının değiştirilmemesi gerektiği yönündeki yaklaşımın CTP’nin bugün ortaya koyduğu bir gerekçe olmadığını kaydeden Özdenefe, Venedik Komisyonu’nun Seçimlerde İyi Uygulamalar Kodu’na işaret etti.

Özdenefe, bu yaklaşımın seçime yaklaşırken seçim yasasında hiçbir değişiklik yapılamayacağı anlamına gelmediğini belirterek, seçimlerin sağlıklı yapılmasını engelleyebilecek teknik veya hukuki sorunların giderilmesiyle seçim sisteminin temel unsurlarının değiştirilmesinin birbirinden farklı olduğunu ifade etti.

“SEÇİM SİSTEMİNİN ESASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 2016’DA YAPILDI”

2016-2017 dönemindeki düzenlemelere de değinen Özdenefe, tek seçim bölgesi ve çarşaf listeyi getiren düzenlemenin 18 Nisan 2016’da Meclis’te oybirliğiyle kabul edildiğini, dönemin Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmesinin ardından bazı maddelerde değişiklik yapılarak 6 Haziran 2016’da yeniden oybirliğiyle kabul edildiğini hatırlattı.

2017’de ise Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni sistemin uygulanmasında ortaya çıkabilecek teknik ve hukuki sorunlara ilişkin önerileri doğrultusunda değişiklikler yapıldığını belirten Özdenefe, “2017’de yeni bir seçim sistemi kurulmadı” dedi.

Özdenefe, “Seçim sisteminin esasına ilişkin düzenlemeler 2016’da yapıldı. 2017’de yapılan ise yasanın uygulanması ve işleyişine ilişkin teknik ve hukuki düzenlemelerdi” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR SOMUT DAYANAĞI OLMAYAN MAKSATLI BİR YAKIŞTIRMA”

Cumhurbaşkanı’nın iade kararını CTP ile istişare ederek aldığı yönündeki değerlendirmelere de yanıt veren Özdenefe, konuya ilişkin tüm tartışmaların aleni olduğunu, partilerin görüş ve çekincelerinin komitede ortaya konulduğunu ve tutanaklara geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın anayasal yetkisi çerçevesinde kendi değerlendirmesini yaptığını ve gerekçelerini kamuoyuna açıkladığını kaydeden Özdenefe, şöyle devam etti:

“Buradan hareketle Cumhurbaşkanı ile CTP arasında bir ‘istişare’ yapıldığını ve iade kararının da bunun sonucunda alındığını ileri sürmek, hiçbir somut dayanağı olmayan maksatlı bir yakıştırma olduğu kadar, kurumlara gösterilmesi gereken saygı bakımından da sorunludur.”

Özdenefe, açıklamasını, “Karma oy kalksın veya kalkmasın, CTP 6 Aralık’ta yapılacak yerel ve genel seçimlere hazırdır. Son söz de her zaman olduğu gibi halkımızındır” ifadeleriyle tamamladı.