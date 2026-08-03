Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Lefkoşa'da gün ortasında ve insanların gözü önünde bir kadına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırının toplumda derin bir üzüntü yarattığını ifade eden Özdenefe, yaşam mücadelesi veren genç kadına acil şifalar dileyerek, olayın çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede hızla değişen nüfus yapısı, muhaceret politikaları, denetim eksiklikleri ve toplumsal güvenliği ilgilendiren uygulamaların ciddi şekilde ele alınması gerektiğini belirten Özdenefe, buna rağmen yaşanan saldırının yalnızca failin kimliği ya da geldiği yer üzerinden okunmasının, kadına yönelik şiddetin yapısal nedenlerini göz ardı etmek anlamına geleceğini vurguladı.

Kadına yönelik şiddetin milliyet, etnik köken ya da sınıfsal konumdan bağımsız olarak erkek egemen anlayıştan beslendiğini ifade eden Özdenefe, bu tür şiddetin geçmişte de yaşandığını ve kadınların hayatlarını kaybettiğini hatırlattı.

Özdenefe, geçmişte yaşananların unutulmaması gerektiğini ancak bugün yaşanan toplumsal ve demografik değişimlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal ve kamusal politikaların zamanında geliştirilememesi ile denetim ve koruma mekanizmalarındaki yetersizliklerin şiddet olaylarının daha görünür hale gelmesine neden olduğunu kaydetti.

Şiddet olaylarının artmasının toplumun tepki eşiğini düşürdüğünü ve şiddetin zamanla kanıksanması riskini beraberinde getirdiğini ifade eden Özdenefe, bunun da şiddetin yeniden üretilmesine uygun bir toplumsal ortam oluşturduğunu söyledi.

Devletin görevinin yalnızca suç işlendiğinde faili cezalandırmak olmadığını belirten Özdenefe, şiddeti doğuran eşitsizliklerle mücadele edilmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların etkin şekilde işletilmesi ve değişen toplumsal koşullara uygun politikaların zamanında hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özdenefe, açıklamasını, "Kadına yönelik şiddetle mücadele bir tercih değil, tüm kurumlarıyla devletin ertelenemez sorumluluğudur" sözleriyle tamamladı.