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Özel eğitim öğretmenleriyle de sohbet ederek bilgi alan Ozanoğlu, imkân buldukça bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.

Organizasyonun ilk ayağı dün Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV)’de eğitim gören çocuklarla başladı. Eğitmenleri eşliğinde 20’ye yakın öğrenci, büyük oyun parkında ve elektronik oyuncaklarda eğlendi.

Surlariçi’nde Müftü Raci,Mahmutpaşa ve Tanzimat Sokaklar'da yol bakım çalışması yapılacak

Surlariçi’nde Müftü Raci,Mahmutpaşa ve Tanzimat Sokaklar'da yol bakım çalışması yapılacak

Aralık ayı boyunca özel eğitim merkezlerinde ve farklı kurumlardaki çocuklara eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla Girne Boğaz’da faaliyet gösteren Kidofarm oyun merkezinde etkinlikler düzenlenecek.

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