Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Birkan Gertik, olayla ilgili bulguları aktardı.

Gertik, Bellapais bölgesindeki özel bir okulun otoparkında saat 15.00 sıralarında, S.E. ile park yerinde görevli N.A. arasında tartışma çıktığını söyledi.

Polis, tartışmanın N.A.’nın S.E.’yi otoparkta düzgün park yapmadığı ve diğer araçların çıkmasını engellediği gerekçesiyle uyarması üzerine başladığını belirtti.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.E.’nin N.A.’nın yüzüne vurarak ciddi şekilde darbettiğini aktaran polis, çevrede bulunan vatandaşların müdahale ederek tarafları ayırdığını kaydetti.

Polis, kavga anına ilişkin görüntülerin daha sonra sosyal medya üzerinden yayıldığını mahkemeye aktardı.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından S.E.’nin tespit edilerek Girne Adli Şube’ye celp edildiğini belirten polis, şikâyetçi N.A.’nın hastaneye götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini ve hakkında darp raporu temin edildiğini söyledi.

Polis memuru Gertik, S.E.’nin Engüzel Cargo Logistic LTD. isimli şirketin direktörü olduğunu belirterek, aleyhine “Ciddi Darp” suçlamasıyla dava getirildiğini kaydetti.

Polis, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Serden, S.E.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir kişinin 750 bin TL’lik kefalet senedine imza atmasına koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.