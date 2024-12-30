Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, BRT ekranlarında yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘18. Saat’ adlı programa katılarak, soruları yanıtladı.

Şu anda ülkede 51 görevli yargıç olduğunu belirten Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ, “Avrupa Konseyi ortalamalarına bakıldığında her yüz bin kişiye 22 yargıç düşmektedir. Bu da yargıç sayımızın ne kadar düşük bir sayıda olduğunu karşımıza çıkarmaktadır” dedi.

Özerdağ, amaçlarının 2025 yılı içerisinde ceza mahkemelerinde özellikle ağır ceza mahkemelerinde mahkeme sayısını artırma yönüne gitmek olduğunu vurgulayarak, “Daha fazla yargıç alma imkanlarımız yaratılabilir ise ceza davalarının daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında mahkeme binalarındaki eksikliklere de işaret eden Özerdağ, Yüksek Mahkeme olarak günün koşullarına uygun ve yargıç sayısının da artma ihtimalini de dikkate alarak yeni bir Yüksek Mahkeme binası yapılması konusunda çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, “Bina sorunlarının çözülmesi lazımdır. Özellikle Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Kaza Mahkemeleri en yoğun olan mahkemelerdir. Bu mahkemelerde şu anda daha fazla yargıç alımına imkan tanıyacak salon veya oda bulunmamaktadır. Hedefimiz 2025 yılı içerisinde daha fazla yargıç almamıza imkan tanıyabilecek alt yapı sorunlarını gidermek. Salon ve odaları temin edip gerekli bilgi işlem altyapılarını da sağlayıp yargıçlarımızın görev yapabilmesi için imkanları hazırlamaktır” dedi.

Yeni Yüksek Mahkeme Binasının bir iki sene içerisinde inşa edilebileceğini ifade eden Özerdağ, “Yüksek Mahkeme olarak boşaltacağımız alanlar Kaza mahkemesinde oda ve salon olarak kullanımı sağlanacaktır. Dolayısıyla Lefkoşa’da ilerde iki Ağır Ceza Mahkemesinin oluşması gündeme gelebilecektir” dedi.

Yargının hızlanması ve adaletin erken tecelli etmesi için yargıya gerekli önemin verilmesini talep ettiklerini de vurgulayan Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ, “Bütçeye bu sene içerisinde binalarımız için 50 milyon TL kaynak konuldu, berildi” diye konuştu.

Ülkede suç türlerinin hangi alanlarda olduğu konusunda genel bir çalışma yapma niyetinde olduklarını açıklayan Özerdağ, “Bildiğiniz gibi uyuşturucu suçlarının arttığı, trafik suçlarının artmakta olduğu, kişilere yönelik suçlar artmaktadır. Bunlar bölgelere göre zaman zaman değişiklikler göstermektedir” dedi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ, bir vatandaş olarak suç olaylarının hemen hemen her gün manşette yer almasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Bertan Özerdağ, toplumsal olarak daha güzel günler görebilmek için sosyolojik çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

“Devletin ülkede suçların nerden kaynaklandığını, neden artış gösterdiğine dair bir çalışma yapması lazım. Bu konuda bizde gerekli katkıyı koymaya hazırız” diyen Bertan Özerdağ, temel hedefin suçların önlenmesi olması gerektiğini söyledi.

"KAMUSAL DENETİM ÜZERİNDE ÇALIŞILMALI"

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, “Toplumsal olarak daha iyi bir noktaya gelebilmek için suçların nasıl önlenebileceği noktasında çalışmamız gerekir. Bu da kamusal denetim, kişilerin kurallara uyma alışkanlığının geliştirilmesi ve toplumsal huzurun sağlanması üzerinde düşünmemiz ve çalışmamız gereken konulardır. İnşallah hangi suçların nasıl meydana geldiği, nasıl artış gösterdiğinin üzerinde bu önümüzdeki yıl ciddi bir şekilde çalışılır” dedi.

Ülkede uyuşturucu suçlarının artış gösterdiğini gözlemlediklerini de kaydeden Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, “Uyuşturucu suçlarının neden arttığını, ülkemize nasıl geldiğini, gençlerimize, çocuklarımıza nasıl ulaştığının tespit edilmesi lazım.O kullarda gerekli denetimlerin yapılması lazım. Kamu sektörünün kendi içinde denetimin daha etkin yapılması lazım ki kamu içerisinde oluşan suçların da ciddi şekilde azalmasına sebebiyet verebilir. Bunları yaptıkça aslında toplum kurallara uyulmasının gerekliliğini daha da özümser. Ve kendi kendine kurallara uyma alışkanlığı toplum içerisinde yerleşir. Siz kamusal denetimi ve suç işlenmesinin aslında bir yaptırım gerektirdiğini toplumsal sorun yarattığını halka anlatırsanız toplum, kişiler suç işlemekten daha fazla geriye durur. Ve daha fazla kurallara uyma alışkanlığı yerleşir” diye konuştu.

Mahkemelerle ilgili elektronik ve dijitalleşme konusundaki çalışmalara büyük oranda ağırlık verdiklerini de belirten Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ, “Özellikle mahkemeler web sitesini uluslararası standartlar seviyesine çıkardık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve birçok mahkemenin standartına bakıp bilgi ve verileri ona göre güncelledik” dedi.

Özerdağ mahkemelerin daha süratli, daha iyi hizmet verecek şekilde, teknoloji ve dijitalleşmenin ön planda tutulması hedefiyle çalışıldığını söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ bir soru üzerine 2025 yılı içerisinde eczacılarla ilgili gerekse sahte diploma ilgili yargılamaların devam edeceğini ve sonuçlanacağına olan inancını da dile getirdi.

“SAVUNMASIZ TANIKLARLA İLGİLİ GEREKLİ YASAL ÇALIŞMA İVEDİ OLARAK YAPILMALI"

2025 yılında Yasama ve Yürütmeden yargının beklentisinin ne olduğuna ilişkin bir soruya ise Özerdağ, “Özellikle ülkenin gerekli olan yasama açısından yasaların hızlı bir şekilde çıkarılması. Yürütme açısından da ülkenin ekonomik sorunlarının üzerine gidilerek daha etkin bir çalışma ile çözümlenmesi beklemekteyim” dedi.

Son günlerde savunmasız tanık denilen kişilerin basında çıkan haberlerle sorun yaşadığına da işaret eden Bertan Özerdağ, savunmasız tanıklarla ilgili gerekli yasal çalışmanın ivedi olarak yapılması ve gerekli uygulamaların başlaması gerektiğini vurguladı.

Bertan Özerdağ, “Savunmasız tanıkların aslında devletin güvencesi altında olması lazım. Ve devletin bir yükümlülüğü olduğu inancındayım. Dolayısıyla bu konuda da mahkemeye intikal etmiş suç konularında tanıkların ve bilhassa savunmasız dediğimiz işte çocuklardır, kadınlardır, tehdit altında olan kişilerdir. Bunlarla ilgili gerekli yasal çalışmaların yapılması ve önleyici tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu ve ivedi olduğunu ifade etmek isterim. Aksi takdirde ceza yargılamasının temeli olan gerçeklerin, olayların ortaya çıkmasını önüne geçilmeye başlanacaktır ki bu toplum için büyük bir sorun olur” dedi.