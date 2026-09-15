Yerel ve genel seçimlerin 6 Aralık’ta yapılması için çalışmalar sürüyor.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’de daha önce iki seçimin bir arada yapılmadığını ifade ederek, Yüksek Seçim Kurulu’nun ekstra önlemler alması gerekeceğine dikkati çekti.

Yüksek Seçim Kurulu bilgi işlem merkezinin seçimlerle ilgili çalışmalarını önümüzdeki hafta tamamlayacağını kaydeden Özerdağ, döküm ve sayım işlemlerinin daha kolay yapılabilmesi için her seçim bölgesinde sandık sayısının artırılacağına söyledi.

Özerdağ, Seçim Takvimi’nin 7 Ekim’de başlayacağını da ifade etti.