Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) yetkilileriyle bir araya gelerek, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki ve yükseköğretim alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede yükseköğretimdeki sorunların aşılması için yeni dönemde “Cesur ve radikal kararlar” alınmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

- Özersay

Özersay, kendisinin de DAÜ-SEN üyesi bir akademisyen olduğunu ifade ederek, yükseköğretim alanındaki gelişmeleri HP’nin eğitimden sorumlu Merkez Yürütme Kurulu Üyesi akademisyen Duygu Uzun ile yakından takip ettiklerini kaydetti.

Bazı üniversiteleri “Tabela üniversiteleri” diye nitelendiren Özersay, bu konuda radikal tedbirler alınması gerektiğini söyleyerek, “Bu konularda geniş tecrübesi bulunan DAÜ-SEN ile istişare ve iş birliği içinde çözümler üretmeye, günü geldiğinde de bunları kararlılıkla uygulamaya hazırız.” dedi.