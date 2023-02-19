Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Meşruiyeti tartışmalı olan bu hükümet Türkiye’deki depremi bütçedeki açıklarını kapatmak için fırsata çevirmeye çalıştı, oysa yapılması gereken şey en baştan yetkili sendikalarla bu tasarrufun nasıl yapılacağını onların da rızalarını alarak belirlemekti, toplumsal bir uzlaşıyla hareket etmekti” ifadelerini kullandı.

Özersay açıklamasında, “Depremin ciddi şekilde vurduğu Türkiye Cumhuriyeti bile henüz maddi kayıplarını ve bundan sonra ekonomik anlamda nasıl tedbir alacağını değerlendirmeye devam ederken, Türkiye’de bile henüz maaş kesintisi ya da ek deprem vergileri gündeme gelmemişken KKTC’de gayrimeşru hükümetin çeşitli paydaşlara hiç danışmadan ve hesap kitap yapmadan keyfi kararlar almaya kalkışması maalesef deprem felaketini kendi kötü ekonomi yönetimindeki açıkları kapatmak için fırsatçılık yapmaya çalıştığını göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de yaşanan depremde vatandaşlar ve özellikle sporcu çocuklarla ilgili yargı sürecini yakından takip ettiklerini de vurgulayan HP lideri Özersay, “Yargı bağımsızlığı son derece önemlidir, o nedenle peşin hükümlü olmak istemem ancak eğer adil bir karar çıkmaz ve adeta bir cinayete dönüşen bir hadisenin tüm sorumluları hak ettikleri şekilde cezalandırılmazlarsa konu elbette uluslararası alana yani muhtemelen de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınacak, taşınmalı. Elbette bu canlar geri gelmeyecek ve yavrularımızın, vatandaşlarımızın birinci derece yakınlarının acıları hiçbir zaman dinmeyecek. Ancak bu cinayetin sorumluları adil şekilde yargılanıp hak ettikleri cezaları alırlarsa işte o zaman bir nebze olsun yüreklere su serpilmiş olur” dedi.

Sosyal medyada, özellikle Twitter ortamında sivil toplumdan gelen çeşitli paydaşların tam bir dayanışma ruhu sergilediğine ve etkili bir kampanya yürüttüğüne de dikkat çeken Özersay, açıklamasında, şunları kaydetti:

“Sivil bir inisiyatifle başlayan ve toplumun çok farklı kesimlerinin, çok farklı siyasi görüşte olan binlerce insanımızın tam desteği ve sahiplenmesiyle çok başarılı bir kampanya sonucunda Türkiye’nin bu alandaki gündemine İsias Otel cinayeti oturmuş durumdadır. Bu tam bir kararlılıkla sürdürülürse Türkiye kamuoyunda da zaten oluşmuş olan hassasiyet daha da etkili ve kalıcı bir hale dönüşecektir. Bunu çok önemsiyoruz ve biz de arkadaşlarımızla birlikte buna destek veriyoruz. Bu süreç istikrarlı şekilde sürdürülürse ciddi bir kamuoyu baskısı sonuç alınmasına çok müspet etki yapacaktır.”