HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Rum tarafının mülkiyet konusunda aldığı tutuklama kararlarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ay önce Meclis’in kapalı oturum yaparak ortak bir tavır sergilemesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Özersay, “Burada siyasi bir sorun var, bu tutuklamaları yanlış buluyoruz” diyen ortak bir Meclis kararı alınmasının önemine dikkat çekmişti.

Bayram öncesi siyasi parti liderlerinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmesine rağmen mülkiyet konusunda tek cümlede bile anlaşma sağlanamadığını vurgulayan Özersay, dün Meclis’te yapılan kapalı oturumda da somut bir karar alınamadığını belirtti. Özersay, Tutuklamaların başladığı İtalya’daki Kıbrıslı Türk avukatın gözaltına alınmasının üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen Meclis’in bu konuda herhangi bir olağanüstü toplantı veya karar alma girişiminde bulunmamasını eleştirdi.

Özersay, “Bu tutuklamaları doğru bulmuyoruz, iki taraf arasındaki ilişkileri daha da zehirleyen bir ortam yaratır, bu yaklaşıma son verilmeli” ifadelerini kullanarak, Meclis’in ad-hoc komite kurma planını ise “Bir hafta sonra Meclis tatile girecek, bu komite propaganda ortamında sürdürülmek için mi?” sözleriyle eleştirdi.

Özersay, “Gelen haftadan sonra üç ay Meclis tatili var ve yeni bir savaş çıktı; konjonktür değişti. Özetle geç kaldık, sür eşşeği Niğde’ye” diyerek duruma tepki gösterdi.