Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’te alınan bir kararla genel kurul toplantılarına, Ara Seçim'e kadar 12 gün ara verilmesini eleştirdi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Bir milletvekili için seçim çalışması yapacaklar, seçime hazırlanacaklar diye kendi kendilerine tatil verdiler. Üstelik de Meclis’te hükümet ile muhalefet, bütün siyasi partiler birlikte ele ele verip bu kararı oy birliği ile aldılar. Bu tatilleri bittiği zaman hemen ertesinde Bayram tatili başlayacak ve o da biter bitmez zaten Meclis yaz tatiline girecek ve artık ekim ayında açılacak. Bir sandalye için seçim yapmaya oy birliği ile karar verenler şimdi de bu seçimi gerekçe göstererek Meclis’in genel kurul çalışmalarına ara veriyorlar. Bunun adı ciddiyetsizliktir.” ifadelerini kullandı.

Özersay yeni seçilecek milletvekilinin sadece yemin edebileceğini ve artık bir daha Meclis kürsüsüne muhtemelen Ekim ayında çıkacağını vurgulayarak bu duruma tepki gösterdi.

Özersay açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Seçim çalışmalarını daha kolay yapabilsinler diye Meclis’teki siyasi partiler seçime kadar 12 gün tatil kararı almış meclis genel kurulu için. Tümünün oy birliği ile alınmış karar. Seçim çalışmaları için gerekli elbet! Sonra zaten Bayram tatili, o bitince de zaten ekime kadar da yaz tatili…

Yeni seçilecek milletvekili ancak da bir yemin eder, sonra ekimde kürsüde görürsünüz, ülkenin sorunları da böylece çözülmüş olur…”