Özersay, ülkeye bir iş insanına suikast düzenlemek üzere gelen kişilerin silahlarıyla birlikte yakalandığını, daha önceki suikast girişimlerinin de yurt dışından gelip sınır kapılarımızdan giren kişiler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Özersay, "Ülkemize giriş-çıkışlar konusunda acil radikal tedbirler getirilmesi şarttır. Sınırlarımız galbura dönmüş durumda ve halkın güvenliği ciddi bir tehdit altındadır. Bu durum, ülkemizin asayiş sorunlarını daha da derinleştiriyor. Böyle devam edemeyiz!" dedi.

Özersay açıklamasında “Bu konularda adım atmaları gerekirken bugün Güney Kıbrıs’a alışveriş yapmak için giden vatandaşlarımızın ülkeye dönüşünde didik didik aranması sınır kapısından geçişlerin uzun kuyruklar oluşturması ve gecikmelere neden olunması herkeste tepkiye neden olmuştur. Ülkede asayiş sorunu varken suç işleme potansiyeli olanların ve kara paranın ülkeye girişi bu kadar kolayken güneyden alışveriş yapan vatandaşların bu şekilde aranarak baskı altına alınması kabul edilemez” ifadelerini de kullandı.

Özersay’ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bugün ülkemizdeki bir İŞ İNSANINA SUİKAST düzenleyerek VURMAYA gelen bazı kişiler silah ile birlikte yakalandılar. Yine bu sene Ağustos ayında yani ÜÇ AY ÖNCE yine bir İŞ İNSANINA SUİKAST düzenleyerek vurmak üzere Türkiye'den gelen iki kişi tabancalarıyla birlikte yakalandılar. İki buçuk yıl önce Türkiye'den gelen bir grup Halil Falyalı'ya SUİKAST düzenleyerek kendisini ve korumasını hunharca öldürmüşlerdi.

Bir kez daha şu hususa dikkat çekmek istiyorum: Ülkemize GİRİŞ-ÇIKIŞLAR konusunda acil radikal tedbirler getirilmesi şarttır. Ülkenin sınırları GALBURA DÖNMÜŞ durumdadır ve bu HALKIN GÜVENLİĞİNİ tehlikeye atarak çok ciddi bir ASAYİŞ SORUNU yaratmaktadır. Böyle devam edemeyiz!

Bunlarla ve limanlarımızdan SORMA GİR HANI GİBİ girip çıkan KARA PARA olaylarıyla ilgili ciddi tedbir alacaklarına, olayların üzerine giderek HALKA BİLGİ VERECEKLERİNE ne yapıyorlar? Güney Kıbrıs'ta bugün alış veriş yapan ve KKTC'ye geçen vatandaşı DİDİK DİDİK ARAYARAK sınırdaki geçişleri geciktirerek herkesi PERİŞAN EDİYORLAR.

Gücünüzün gariban vatandaşa mı yetiyor? Bırakın bu göstermelik şovları ve BİR AN ÖNCE ülkeye GİRİŞ ÇIKIŞLARDA acil tedbir alın, ülkenin deniz ve hava limanlarından geçip giden KARA PARALARI önlemek için RADİKAL ADIMLAR ATIN. Tabi bu kara para ile bağlantınız yoksa..."