Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, şartlı tahliye tüzüğünde yapılan değişiklikle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarına yanıt verdi.

Özersay, ceza indirimi oranının altıda birden üçte bire çıkarılmasının mahkeme kararlarının anlamını zedeleyeceğini savundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Sen cezanın altıda birini bağışlama yetkisini üçte birini bağışlama seviyesine çekip mahkemenin vereceği kararı iyice anlamsız hale getir, ondan sonra da ‘zaten bu yetki vardı’ diyerek vatandaşın aklıyla alay etmeye kalk” ifadelerini kullandı.

Altıda bir ile üçte bir arasında yüzde 100’lük fark bulunduğunu belirten Özersay, düzenlemenin kim veya kimler için yapıldığının açıklanması gerektiğini savundu.

Özersay, “Bu düzenlemeyi kim yahut kimler için yaptınız? Şu anda cezaevinde olan birileri için mi, yakında cezaevine gireceğini anladığınız birileri için mi? Siz asıl buna yanıt verin” dedi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu yetkinin iki gün öncesine kadar altıda bir oranında olduğunu, hükümet tarafından üçte bir şeklinde değiştirildiğini ifade ettiğini belirten Özersay, “Hayatımda hiçbir zaman bilgi sahibi olmadan bir şey söylemedim” ifadelerini kullandı.