Transparan bir bluz giyen Berrak Tüzünataç da gecede iddiasını konuşturdu.

Özge Özpirinçci'ye davette yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç da eşlik etti.

Beyaz ceketinin içine bir şey giymeyen Özpirinçci, gazeteci dostu Mert Vidinli'ye poz vermeyi ihmal etmedi.

Sosyal medyaya damga vurdu: Benim için süsleniyor

Sosyal medyaya damga vurdu: Benim için süsleniyor

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