Sosyal medyaya damga vurdu: Benim için süsleniyor Sosyal medyaya damga vurdu: Benim için süsleniyor

2008 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Özge Özpirinçci, anne olduktan sonra setlere ara vermişti. Önceki akşam katıldığı organizasyonda boy gösteren yıldız, iddialı tarzıyla bakana yeniden baktırdı.

Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, maskülen tarzıyla dikkat çekti.

Özge Özpirinçci sütyensiz tarzıyla galaya damga vurdu

Beyaz ceketinin içine bir şey giymeyen Özpirinçci, gazeteci dostu Mert Vidinli'ye poz vermeyi ihmal etmedi.

Özge Özpirinçci sütyensiz tarzıyla galaya damga vurdu

Özge Özpirinçci'ye davette yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç da eşlik etti.

Özge Özpirinçci sütyensiz tarzıyla galaya damga vurdu

Transparan bir bluz giyen Berrak Tüzünataç da gecede iddiasını konuşturdu.