Özbekistan Sanat Akademisi, Azerbaycan Sanatçılar Birliği, Özbekistan Sanatçılar Birliği ve Uluslararası Sanatçılar Kulübü tarafından düzenlenen “Buyuk Ipak Yo‘li Gavhari” isimli çalıştay Semerkant'ta gerçekleştirildi.

Çalıştayın ardından 26 Ağustos’ta, Dustmatboy Galerisi’nde Özbekistan’dan 18, yurt dışından da 12 sanatçının eserlerinin yer aldığı bir de sergi düzenlendi. Özkaraman’ın eserleri de sergide yer aldı.

Çalıştay kapsamında sanatçılar, Semerkant’ın mimarisinden, tarihinden, doğasından ve çağdaş yaşamından ilham alan resimler çizdiler. Bunun yanı sıra her sanatçı kendine özgü üslubunu yansıtan çalışmalar ve serbest konulu eserler de üretti.