Polisin açıklaması şöyle:

05.11.2024 tarihinde, Vadili'de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, götürüldüğü Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamının yitiren Şemso ÖZTEP (K-71)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin, “aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

05.11.2024 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, götürüldüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamının yitiren Narynkul ABDYRAKHMANOVA (K-75)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “aterosklerotik kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.