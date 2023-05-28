Seçim çalışmalarında görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Öztrak, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacaklarını ve usulsüzlükleri hemen tespit edeceklerini söyledi. Öztrak, "Milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız" dedi.

AA'nın seçim sonuçlarını açıkladığı sırada yaptığı manipünlasyonlardan da bahseden Faik Öztrak, "Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçların nasıl manipüle edildiğini ve ne kadar hızlı değiştiğini, bu seçimin ilk turu dahil AK Parti dönemindeki bütün seçimlerde gördük" diye konuştu.

Yurttaşlara çağrı yaparak "Saat 19.00'da yapacağımız açıklamayı bekleyin" diyen Öztrak, şunları söyledi:

"Hiç kimse balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın. Milletimiz, saat 19:00’da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin."