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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu. Öztürkler, toplu konut çalışmaları üzerinde altı ilçede bir çalışma yapıldığını kaydetti…



GÜNGÖR İÇİN 3 AYLIK HİZMET ALIMI…

Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Alanında çıkan yangınlar nedeni ile İçişleri Bakanlığının harekete geçtiğini kaydeden Öztürkler, “Belediyelerin yüzde 60’ı bu alanı kullanıyor. 2021 yılından bu yana ihalesi sonuçlanmadı ve sürekli olarak yangınlar çıkıyor. Güngör artık sürdürülebilir bir noktada değildir. Oradaki yangınlara devlet olarak duyarsız kalamazdık. Mahkeme süreci başlamıştır. Bizim derdimiz Güngör’ün çevre kirliliği yaratmayacak ve geri dönüşümün sağlandığı modern bir tesis ortaya çıkarmaktır. Çarşamba günü MİK ile beraber 3 aylık bir hizmet alımına gideceğiz ve bu süreçte de ihale sürecinin takipçisi olacağız” dedi.

E-VİZE UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR…

20 Temmuz’da TC Dışişleri Bakanlığı ile imzalanan Göç Merkezi Protokolü hakkında bilgi veren Öztürkler, “E-Vize Otomasyon sisteminde çalışmalarımızı tamamladık. Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek nihai sonuca ulaşılacaktır. Hükümet olarak bu konuda attığımız ciddi adımların sonuna geldik. E-vize otomasyon sistemi yabancıların bu ülkeye gelmeden önce kontrol edileceği bir sistemdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konuda ciddi bir birikimi vardır. Göç Merkezi ile ilgili Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğim. Bu ülkenin geleceği olarak bu uygulamaları kazandırmamız gerekiyordu. Artık kimse elini kolunu sallayarak bu ülkeye giremeyecek” dedi.

TOPLU KONUT ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ…

Toplu konut çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Öztürkler, “Altı ilçemizde de hayata geçecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Müteahhitler Birliği, Merkez Bankası temsilcileri ve ilgili birimlerle bir toplantı gerçekleştirdik. Şuan hem yasal hem de proje noktasındaki çalışmalar devam ediyor. 2023 yılında sosyal konut çalışmalarını başlatacağız ve yıl bitmeden temelleri atacağız. Bazı bölgelerde apartman şeklinde bazı bölgelerde ise köy evi şeklinde olacak. Kırsal kesim arazisi dağıtmak marifet değildir. Başbakanımız da bu konuda kararlı bir duruş sergiliyor” dedi.