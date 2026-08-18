Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun açıklamalarına yanıt verdi.

Rum tarafının “Kıbrıs Cumhuriyeti” sıfatıyla hareket ederek KKTC’nin lehine olacak hiçbir anlaşmaya imza atmayacağını belirten Öztürkler, Birleşmiş Milletler’in de geçmişte Kıbrıs Türk halkını cezalandırdığını ve verilen sözleri yerine getirmediğini söyledi.

“Tarihi gerçeklere baktığımızda bunu net şekilde görüyoruz” diyen Öztürkler, 1974’te adaya gelen barış ve huzurun yalnızca Kıbrıs Türklerine değil, Kıbrıslı Rumlara da sağlandığını belirtti. 20 Temmuz’a giden süreçte 15 Temmuz Yunan darbesinin görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Öztürkler, Enosis hedefini ve adayı Yunanistan’a bağlama girişimlerini hatırlattı.

Annan Planı döneminde BM ve AB tarafından verilen sözlerin tutulmadığını kaydeden Öztürkler, bugüne kadar Kıbrıslı Türklerin anlaşma istemeyen taraf olarak gösterilmeye çalışıldığını ifade etti.

Adada sürdürülebilir bir anlaşmanın önünün açılması için Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların kaldırılması gerektiğini belirten Öztürkler, “Gençlerimiz kendi bayraklarıyla müsabakalara katılsın. Doğrudan ticaret ve serbest dolaşım sağlansın. BM bunu Güney’e de hissettirmelidir” ifadelerini kullandı.

Kendisinin de bir anlaşmadan yana olduğunu söyleyen Öztürkler, ancak kabul edilecek bir anlaşmada Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının korunması ve bunların anlaşma maddelerinde açık şekilde yer alması gerektiğini vurguladı. Öztürkler, “AB ve BM artık silkinmeli ve gerçekleri görmelidir.” dedi.

Rum tarafında Girne, Maraş, Karpaz ve Güzelyurt’a ilişkin söylem ve marşlara da tepki gösteren Öztürkler, “Girne, Maraş, Karpaz, Güzelyurt diyorlar, ‘gideceğiz’ diyorlar. Bu marşları söyleyen Rum lider hayal dünyasında yaşıyor. Gerçekler bazen acıdır. Şu anda zaten bunların dilin vurmuştur. Sadece şarkılarda, türkülerde kalacak söylemlerdir” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin askeri gücünün kıyaslanamayacağını da savunarak, Yunanistan ve Rum tarafının anlaşma yaptığı ülkelerden gelen desteğin “boş vaatlerin ötesine geçmeyeceğini” ileri sürdü.

Başkan Öztürkler, 2004 yılında Kıbrıs Türk Halkı belki BM ve AB’ye inanıyordu ancak bugün gelinen ve dünyada yaşananlardan sonra güvenliğin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırması konusuna da değindi.

Öztürkler bu çağrıya saygı duyduğunu belirterek, Meclis Başkanlığı olarak yasa ve İçtüzük hükümlerini uygulamakla yükümlü olduklarını söyledi.

Öztürkler, “Hükümet, Polis, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve ilgili bakanlık da yaşanan olayların üzerine düşüyor ve gerekli çalışmaları yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, düzensiz göçle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi’nin kurulmasında imza sahibi olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in de bu sabah konunun öneminin altını çizdiğini belirten Öztürkler, merkezin Türkiye Cumhuriyeti’nin ekipman desteğiyle görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunun altını çizen Öztürkler, “KKTC güvenlik yönünden güvenli bir ülkedir. KKTC’nin demokrasisi, huzuru ve güvenliği tercih nedenidir. Konuya böyle bakmak gerekir” dedi.

Karma oyun kaldırılması ile ilgili komite çalışmalarının başladığını belirten Başkan Öztürkler hükümetin bugüne gelene kadar yasa odaklı çalıştıklarını söyledi.

Gelinen süreçte UBP’ye ilginin ve ivmenin arttığını kaydeden Öztürkler, yapılan yoklamaların da bunu gösterdiğini dile getirdi.