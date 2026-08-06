Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya’yı kabul etti.

Meclis’te gerçekleşen kabulde Başkan Öztürkler, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek Anavatan Türkiye ile her alanda sürdürülen iş birliğinin Kıbrıs Türk halkı için büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenerek devam edeceğini vurguladı. Kaya, yürütülen çalışmaların karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde sürdürüleceğini belirtti.

Görüşmede Kaya tarafından Başkan Öztürkler’e “Lider diplomasisi” adlı kitabı takdim edildi.