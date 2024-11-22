Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde, Başkanlık Divanı Üyesi UBP milletvekili Hasan Küçük ve Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.

Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada KKTC’ye uygulanan ambargoları hatırlatarak iş ve sanayi dünyasının açılımına değinerek bu noktada en önemli kapının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Öztürkler, iş insanları arasında kurulacak köprünün karşılıklı ticaretin gelişmesine ve Türkiye üzerinden başka ülkelere de kapı açacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, dünyanın ciddi bir ekonomik krizden geçtiğini ve KKTC’nin de bu enflasyonist ortamdan etkilendiğini, zor dönemlerin aşılabilmesi için ise üretimin şart olduğunu vurguladı.

Başkanlık Divanı Üyesi UBP milletvekili Hasan Küçük ise Anavatan Türkiye ile kurulan gönül köprüsü ve iş bağlarının KKTC’nin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Küçük, ambargoların kırılmasında en önemli enstrümanlardan birinin ticaret olduğunu belirterek, network ağının oluşturulmasını istedi.