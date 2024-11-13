Meclisten verilen bilgiye göre, kabulde KKTC, Azerbaycan Milli Meclisi Dostluk Grubu üyeleri Resmiye Canaltay, Talip Atalay, Hasan Tosunoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Meclis Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı da hazır bulundu.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Dostluk Grubu Başkanı Cevanşir Feyziyev, Meclis Başkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı Ziya Öztürkler’i tebrik ederek, çok güzel bir amaç için KKTC’ye geldiklerini söyledi.

Bağımsızlığı kazanmanın çok güzel zor bir nimet olduğunu vurgulayan Feyziyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması noktasında bütün Türk dünyasının bir borcu olduğunu belirtti.

Feyziyev, KKTC’nin güçlendirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, son dönemlerde iki ülke arasında ilerleyen ilişkilerin temelinde yatan münasebetlerin de bundan kaynaklandığını dile getirdi.

Fevziyev, Azerbaycan’ın bugüne gelene kadar birçok zorluklarla karşılaştığını ancak gelinen noktada tıpkı kendi sorunlarının çözüldüğü gibi KKTC’nin de önündeki engellerin kalkacağını, kendilerinin de üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını söyledi.

Fevziyev, konuşmasının sonunda Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’nın da selamlarını iletti.

ÖZTÜRKLER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de Azerbaycan’ın kendileri açısından çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, bu anlamlı günde Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Dostluk Grubu’nun yanlarında olmasından duyduğu memnuniyet dile getirdi.

Cumhuriyet’in bulundukları binada ilan edildiğini anımsatan Öztürkler, her zamankinden daha fazla KKTC’ye sahip çıkacaklarını söyledi.

Her platformda üç devlet bir millet şiarını dile getirdiklerinin altını çizen Öztürkler, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e de teşekkürlerini iletti.

Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in hem Türk Devletleri Teşkilatı’nda hem de TÜRKPA’da verdiği desteğe dikkat çekerek, KKTC’nin tanınması yönündeki çağrıların önemine değindi.

Öztürkler, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün de hizmetlerini unutmayacak ve onların yolunda yürümeye devam edeceğiz.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, özgürlük ve bağımsızlığın ilan edildiği 15 Kasım’da, Azerbaycan heyetinin manevi desteğini Cumhuriyet'in kalbinden hissetmekten mutlu olduklarını ifade ederek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.