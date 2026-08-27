Öztürkler, Kıbrıs sorunundan Güney Kıbrıs’ın tutumuna, Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan seçim takvimi, karma oy, e-vize ve nüfus tartışmalarına kadar gündemdeki birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.

Somali Meclis Başkanı’nın kendisine gönderilen tebrik mesajına “KKTC Meclis Başkanı” ifadesiyle teşekkür ettiğini ancak paylaşımın Güney Kıbrıs’ın baskıları sonrasında kaldırıldığını söyleyen Öztürkler, Barcelona’nın Lefkoşa’da düzenlenmesi planlanan futbol kampını da örnek gösterdi.

Barcelona’nın baskılardan dolayı organizasyonu sitesinden kaldırmasına tepki gösteren Öztürkler, “Çocuklarımızın bir eğitim kampına bile gitmesini çok gören, siyasi gücüyle bunu durduran bir nokta var. Güney Kıbrıs’ın zihniyeti budur” dedi.

Öztürkler, Alman bir milletvekilinin KKTC’ye gelmek için yasal prosedürleri denediğini ancak Almanya Parlamentosu tarafından reddedildiğini, bunun üzerine bireysel olarak ülkeye geldiğini de belirtti.

Öztürkler, “Karşı tarafın amacı gösteriş. Dünyaya ‘Ben Kıbrıs sorununu çözmek istiyorum ancak istemeyen KKTC’dir’ görüntüsü vermenin peşinde” dedi.

Öztürkler, “Güney Kıbrıs’ın tüm isteklerini kabul edip teslim olursanız anlaşma olur. Ama siz özden gelen haklarınızı isterseniz buna yanaşmazlar” ifadelerini kullandı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun gelirlerinin ve fonksiyonunun artırılması gerektiğini belirten Öztürkler, İçişleri Bakanlığı döneminde ilk kez yüzde 3’lük kaynak ayrıldığını söyledi.

Öztürkler, aynı dönemde sosyal konutlara da yüzde 3 kaynak aktarıldığını belirterek, “Bu daha önce hayata geçirilmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir noktada olabilirdik” dedi.

Güney Kıbrıs’taki tutuklamaların siyasi olduğunu savunan Öztürkler, “Güney Kıbrıs’ın hukuk sistemine ve yargısına güvenmiyoruz. Sırf kilisenin ve siyasilerin istediğiyle Rum mahkemeleri bu tutuklamaları yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

Seçim takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Öztürkler, iki seçimin aynı tarihte yapılacağını belirterek, “Ancak son sözü Cumhuriyet Meclisi söyleyecektir” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun iki seçimin 6 Aralık’ta yapılmasına yönelik önerisinin Meclis’e geldiğini açıklayan Öztürkler, kararların oy birliğiyle kabul edildiğini ve bunun hükümetin bu konuda tam bir uyum içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Öztürkler, karar tasarısının önce komitede, ardından Genel Kurul’da görüşüleceğini ve sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanacağını söyledi.

Karma oyun kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısının Genel Kurul’a gönderildiğini açıklayan Öztürkler, sürecin 10 Ekim’e kadar netleşerek onaydan geçmesi gerektiğini kaydetti.

Öztürkler, bunun için Cumhuriyet Meclisi’nin eylül ayı içerisinde olağanüstü toplanması gerektiğini söyledi.

E-vize otomasyon sisteminin kendi İçişleri Bakanlığı döneminde başlatıldığını belirten Öztürkler, sistemin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin bazı belediyelerde tamamlandığını, bazılarında ise çalışmaların sürdüğünü belirten Öztürkler, MAKS projesini tamamlayan belediyelerde verilerin ve sayıların belli olduğunu söyledi.

Öztürkler, Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin bir an önce tüm belediyelerde tamamlanarak çağdaş bir nüfus sayımını ortaya koyması gerektiğini vurguladı.