Kabulde konuşan Berova, federasyonun 2026 sezonunda altı yarış planladığını ve bunlardan ikisinin tamamlandığını belirtti.

Üçüncü yarışı 30 Ağustos Zafer Bayramı’na uygun şekilde, Cumhuriyet Meclisi himayesinde Millet Bahçesi’nde bir bisiklet festivali havasında düzenlemeyi hedeflediklerini kaydeden Berova, organizasyon için Öztürkler’den destek istedi.

Öztürkler;

Başkan Öztürkler de federasyonun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, sporun sağlıklı nesiller yetiştirilmesindeki önemine dikkat çekti.

Bisikletin fiziksel ve zihinsel sağlığı destekleyen bir spor olduğunu vurgulayan Öztürkler, ülkede bisiklet kullanımının daha fazla yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Mevsim koşullarının bisiklet kullanımı için elverişli olduğunu kaydeden Öztürkler, federasyonun ortaya koyduğu vizyonun kıymetli olduğunu dile getirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenmesi planlanan yarış ve festival fikrini desteklediklerini açıklayan Öztürkler, “Millet Bahçesi ve Cumhuriyet Meclisi’nin kapsayacağı bu organizasyon bizleri heyecanlandırdı. Sizlere her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Millet Bahçesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına armağanı olduğunu belirten Öztürkler, spor alanları, kütüphanesi ve yürüyüş yollarıyla Lefkoşa’nın merkezinde önemli bir yaşam alanı oluşturduğunu söyledi.

Öztürkler, Bisiklet Federasyonu’nun düzenleyeceği etkinliklerin halka hizmet eden bu alanların daha aktif kullanılmasını sağlayacağını ifade ederek projeye başarı diledi.